新大久保駅転落事故から25年 李秀賢さんの追悼式開催

Photo : YONHAP News

日本に留学中だった李秀賢（イ・スヒョン）さんが、駅のホームから転落した日本人男性を助けようとして死亡した事故から25年となる26日、東京の新大久保駅で追悼式が開かれました。当時26歳だった李さんは、2001年1月26日、JR山手線の新大久保駅でホームから転落した男性を助けようと、カメラマンの関根史郎さんと一緒に線路に降り、入ってきた電車にはねられて3人とも亡くなりました。それ以降、李さんは「韓日友好の象徴」とされ、毎年1月26日には新大久保駅などで追悼行事が行われています。この日の追悼式には、李さんの母親の辛潤賛（シン・ユンチャン）さんをはじめ、李赫（イ・ヒョク）駐日韓国大使、李さんの名を冠した「LSHアジア奨学会」や「新宿韓国商人連合会」の関係者らが出席しました。母親の辛さんは、聖書の言葉を引用し「一粒の麦が地に落ちて朽ちなければ、多くの実を結ぶことはありません」と述べ、「息子は旅立ちましたが、私自身も韓日友好に関わる行事に参加しながら、両国の関係が次第に良くなっていくことを願っています」と語りました。李大使は、「故人の犠牲を見習い、韓日両国のさらなる協力を期待する」と述べ、「混雑する駅構内で毎年追悼式が行えるよう、日本側が配慮している点も評価すべきことだ」と話しました。