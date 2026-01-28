政治 李大統領 故李海瓚元国務総理に国民勲章を授与

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、亡くなった李海瓚（イ・ヘチャン）元国務総理を弔問し、故人に国民勲章を授与しました。



李大統領は27日、夫人の金恵景（キム・ヘギョン）氏とともに、ソウル大学病院の葬儀場に設けられた李元国務総理の祭壇を訪れ、遺族を慰めました。



李大統領は、遺族一人ひとりと握手を交わしながら慰め、この際、ハンカチを取り出して涙をぬぐう姿も見られました。



李大統領は、この日、李元国務総理に国民勲章「無窮花（ムグンファ）章」を授与しました。



国民勲章は、政治・経済・社会・教育・学術分野などで著しい功績を挙げ、国民の福祉向上や国の発展に寄与した人物に授与されるもので、「無窮花章」は、5等級にわかれる国民勲章のうち、最高位の章です。



李元国務総理は、民主平和統一諮問会議の首席副議長としてベトナム出張中の23日に、体調が悪化して病院に搬送され、心筋梗塞と診断されて手術を受けましたが、意識が戻らないまま25日、息を引き取りました。



李大統領は、「政治的助言者」とされてきた李元国務総理の訃報を受け、25日、SNSに「民主主義の歴史における大きな師を失った」と投稿し、哀悼の意を表していました。