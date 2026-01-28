メニューへ 本文へ

ハンファ ノルウェー防衛事業を受注 ２兆8000億ウォン規模

Write: 2026-01-30 10:29:41Update: 2026-01-30 14:36:27

Photo : YONHAP News

Photo : YONHAP News

韓国の防衛産業大手、ハンファ・エアロスペースが、ノルウェー陸軍が進めるおよそ2兆8000億ウォン規模の多連装ロケットシステム事業を受注しました。
 
ノルウェー国防省が、現地時間29日、ハンファ・エアロスペースを、次世代長距離精密火力システム、LRPFSの最終事業者に選定したと発表しました。
 
ハンファ・エアロスペースは、30日に契約を締結したあと、多連装ロケットシステム「天舞（チョンム）」をノルウェーに供給します。
 
防衛産業界では、アメリカのロッキード・マーティンや、独仏合弁の防衛企業KNDSが有力とみられていただけに、今回の受注は意外性をもって受け止められています。
 
この背景として、去年10月、姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が「戦略経済協力」特使としてノルウェーを訪問し、政府高官と相次いで会談し、李在明（イ・ジェミョン）大統領の親書を手渡すなど、外交面での後押しがあったことが挙げられています。
 
事業規模は2兆8000億ウォンにのぼり、このうち「天舞」の購入費は、およそ1兆ウォンとされています。
 
残る費用は、関連戦力の運用や、インフラ整備などに充てられる見通しです。
 
防衛産業界の関係者は、「政府の外交力と企業の技術力が結集した成果だ」と評価しています。
