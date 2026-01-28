ミラノ・コルティナ五輪 韓国選手団 イタリアへ出発

Photo : YONHAP News

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに出場する韓国選手団の本隊が、イタリアへ向けて出発しました。大韓体育会の役員や主要競技の選手ら45人で構成された本隊は、30日午後、仁川（インチョン）国際空港から出国しました。このうち、ミラノに向かう38人は直行便で移動し、コルティナ・ダンペッツォに向かう7人は、パリを経由して現地へ向かいました。来月7日に開幕し、23日まで開催される今大会には、世界93か国からおよそ3500人の選手が参加し、8競技16種目で競い合います。韓国は今大会に、選手71人、役員59人の合わせて130人の選手団を派遣しました。選手数は、前回の北京大会より6人増えています。競技別では、スノーボードが11人で最も多く、ショートトラックとボブスレーがそれぞれ10人となっています。韓国は今大会で、金メダル3個以上の獲得を目指しています。開会式では、フィギュアスケートのチャ・ジュンファン選手と、スピードスケートのパク・ジウ選手が、共同で旗手を務めます。選手団は現地到着後、時差や環境への適応訓練を行い、カーリング・ミックスダブルスが、2月4日に初戦を迎える予定です。