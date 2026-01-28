去年のロト宝くじの売り上げ ６兆ウォン超え過去最高

Photo : KBS News

去年のロト宝くじの売上額が6兆2001億ウォンとなり、これまででもっとも多かったことがわかりました。2日、宝くじの受託事業者が発表したところによりますと、去年のロト宝くじの売上額は、前の年より4.6％増えて6兆2001億ウォンとなりました。年間のロト宝くじの売上額が6兆ウォンを超えたのは、2002年12月の販売開始以来、初めてです。一方、去年の1等の平均当せん金は20億6000万ウォンで、抽せんが4回のみだった2002年を除くと、過去最低水準となりました。税金を差し引くと、20億ウォンの当せん金でも実際の受取額はおよそ14億ウォンにとどまります。売上額が年々増加している流れとは対照的です。宝くじ委員会は、1等の当せん金が減少した背景として「ロト」の人気が高まったことを挙げました。売上額の一定の割合が当せん金として配分される仕組みとなっているため、参加者が増えるほど当せん者の数が増え、1人当たりの当せん金はかえって少なくなります。実際、去年の1等当せん者は812人と、763人だった前の年より大きく増加しました。最も多くの1等当せん者が出た回は去年7月の抽せんで、63人が同時に当せんし、1人当たり4億ウォン台前半の当せん金を受け取りました。