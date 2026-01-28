旧正月連休5日間 ４大王宮・宗廟・王陵が無料開放

Photo : YONHAP News

旧正月「ソルナル」の連休に合わせて、主な王宮や宗廟（チョンミョ）、朝鮮王陵が無料で開放されます。国家遺産庁が2日、発表したところによりますと、今月14日から18日までの5日間、景福宮（キョンボックン）、徳寿宮（トクスグン）、昌慶宮（チャンギョングン）、昌徳宮（チャンドックン）の4つの王宮のほか、宗廟、朝鮮王陵を無料で開放するということです。通常は予約制で運営されている宗廟は、連休期間中、自由に見学できます。ただ、昌徳宮の後苑（フウォン）は、これまでどおり有料での観覧となります。4つの王宮、宗廟、朝鮮王陵は、連休明けの2月19日は、一斉休館となります。連休期間中に景福宮を訪れると、旧正月を記念した特別な贈り物を受け取ることができます。国家遺産庁は国家遺産振興院とともに、16日から18日までの3日間、景福宮の興礼門（フンネムン）広場で「2026年 丙午（ひのえうま）の年 旧正月向け歳畵（セファ）無料配布」イベントを開催すると発表しました。「歳畵」とは、一年の幸運を願う意味が込められた絵のことで、ソウル市無形文化遺産に登録された伝統的な絵画を描く民画匠（ミンファジャン）が「十二支の赤い馬の守門将（スムンジャン）」をテーマに描いた作品です。配布数は合わせて6000部です。歳畵は、宮殿の門を守る守門将と守門軍（スムングン）の交代を再現した「守門将交代儀式」が終了した後、現場で受け取ることができます。交代儀式は午前10時と午後2時に行われます。