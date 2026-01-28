李大統領 「KPOPガールズ!」主題歌のグラミー受賞に祝意

Photo : YONHAP News

アメリカの動画配信大手、ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の主題歌「Golden」が、K-POP初のグラミー賞を受賞したことを受け、李在明（イ・ジェミョン）大統領は2日、「韓国のアーティストたちが、より広い舞台で力を発揮できるよう、今後も力強く支えていく」と述べました。李大統領はこの日、SNSに「今回のグラミー賞の受賞はK-POPの新たな歴史を刻みました。すべてのアーティストが夢見る世界最高権威の舞台で成し遂げた貴重な成果に、心からお祝いの言葉を送ります」と投稿しました。また、「受賞には至らなかったものの、ノミネートされたことで世界的な競争力を明確に示したBLACKPINKのロゼさん、多国籍ガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）のチョン・ユンチェさんにも、応援の拍手を送ります」と記しました。さらに、「何より、舞台裏で汗を流してきたスタッフや関係者の皆さんがいたからこそ、今日の成果がありました。皆さん全員が韓国の誇りです」と強調しました。「Golden」は、アメリカ・ロサンゼルスで現地時間の1日に開かれた「第68回グラミー賞」の本番に先立って行われたプレミアセレモニーで、「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」部門を受賞しました。一方、グラミー賞本賞を含む3部門にノミネートされていたロゼさんのヒット曲「APT.（アパート）」と「ベスト・ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」部門にノミネートされていた韓米合同ガールズグループ「KATSEYE」の受賞は実現しませんでした。