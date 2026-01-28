BTSのカムバック公演 ソウル市が人出集中を想定し安全対策

Photo : YONHAP News

来月ソウルで開かれる韓国の人気グループ、BTS＝防弾少年団のカムバック公演で、世界中のファンの訪問がソウルに集中すると見込まれるなか、ソウル市は、人出の集中による事故に備えた安全管理や、いわゆる「ぼったくり料金」の根絶に向けた総合対策を進めます。ソウル市の呉世勲（オ・セフン）市長は4日、会議を開き、市民の安全確保と外国人ファンを歓迎するための対応策について協議しました。BTSは来月21日午後8時、ソウル中心部の光化門（クァンファムン）広場で、5枚目のアルバム「ARIRANG」の発売を記念するカムバック公演を開く予定です。光化門広場は、ソウルを代表する国家的行事の会場として知られています。ソウル市は、過去に発生した大規模な人出による事故を受け、大型イベントについては、地方自治体が直接、安全管理を総括する体制を運用しています。市はイベント区域を細分化して管理するとともに、主催者側に十分な安全要員の配置を要請します。ソウル市災害安全指令室を中心に、防犯カメラやリアルタイムの都市データを活用した人出のモニタリングを強化します。数万人規模の人出が予想されることから、公演の前後には混雑が集中しやすい区間の動線を管理し、移動量を調整します。あわせて、消防・救急要員の配置や非常動線の確保を行います。また、会場一帯の地下鉄駅では列車を停車させずに通過させるほか、バスの迂回運行などの交通対策も実施します。さらに、外国人観光客に対する宿泊料金の表示義務の遵守状況や、不当料金の取り締まりも並行して行います。