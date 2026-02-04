鉄鋼大手POSCO 製鉄所に人型ロボット実証導入へ

Photo : YONHAP News

韓国の鉄鋼大手、ポスコグループは今月から、製鉄所で生産される鉄鋼材コイルの物流管理に、人型ロボット＝ヒューマノイドを導入します。ポスコグループは4日、人型ロボット導入の実証プロジェクトの実施に向けて、今月3日にアメリカのスタートアップ「ペルソナAI」と業務協約を締結したと明らかにしました。自律的に判断し動作するフィジカルAIの作業現場での導入に向け、実証プロジェクトは、人型ロボットが現場の作業員とともに、クレーンのベルトを鉄鋼コイルに取り付ける作業を行う予定です。圧延工程を終えたコイルは重さが数十トンに及ぶため、クレーンで荷下ろしする作業は、事故の危険性が高い工程のひとつとされています。ポスコグループの関係者は、「今回の実証によってロボットと人が協力して作業できることが確認されれば、現場への投入規模を段階的に拡大していく計画だ」と説明しています。アメリカの企業ペルソナAIは、2024年に設立されたアメリカの人型ロボットのスタートアップで、NASA＝アメリカ航空宇宙局のロボットハンド技術と独自の精密制御技術を基に、産業用人型ロボットを開発しています。ポスコグループは今回の協約に先立って、去年、ペルソナAIに総額300万ドルを投資しています。