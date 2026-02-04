企業10社のうち７社「新卒採用計画を確定」採用市場回復の見通し

Photo : KBS News

若者の就職が厳しい韓国で、ことし、国内の企業10社のうち7社が、新入社員の採用計画をすでに確定し、採用市場が回復する見通しです。採用情報専門企業の「インクルート」が、大企業や中堅・中小企業など873社を対象に調査を行ったところ、新卒採用計画を確定したと回答した企業は73.4％でした。これは前の年より7.9ポイント増加しました。特に、ことしは大企業の採用市場が回復傾向を示すと予想されます。大企業は前の年より33.3ポイント増加した87.3％が採用計画を確定したと回答していて、中堅企業も14.7ポイント増加して81.1％となり、大企業と中堅企業を中心に採用市場が回復する見通しです。一方、中小企業の場合、前の年より2.7ポイント増加したものの、企業規模別では最も低い69.8％の企業が、採用計画を確定したと回答しました。採用方式については、大卒の定期採用が再び増える一方で、経験者を中心とした随時採用は減少する見込みです。採用方式別では、大卒の定期採用が前の年より5ポイント増加した27.9%となり、定期採用の増加傾向がみられました。これに対し、経験者を対象とした随時採用は17.1ポイント減少した55.4%でした。インクルートの関係者は、「これまで採用市場では経験者の随時採用が主流だったが、ことしは大企業の新卒求職者にチャンスが与えられる」と述べ、萎縮していた大企業の新卒採用市場も、ことしはやや回復する見通しだと話しました。