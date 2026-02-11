サッカー男子韓国代表 来月コートジボワールと強化試合

Photo : YONHAP News

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いるサッカー男子韓国代表は来月、アフリカの強豪、コートジボワールと国際強化試合を行います。大韓サッカー協会は10日、来月行われるヨーロッパ遠征での2か国との強化試合の日程を発表しました。韓国代表は、韓国時間の来月28日午後11時に、イギリス・ロンドン近郊でコートジボワール代表と対戦したあと、4月1日未明にオーストリアのウィーンでオーストリア代表と対戦する予定です。コートジボワールは、FIFAランキング37位で、アフリカ予選を突破し、ことし6月に開幕する北中米ワールドカップの本大会出場を決めています。最近のアフリカ・ネーションズカップでは準々決勝で敗退しましたが、ヨーロッパの主要リーグで活躍する選手が多く、戦力は依然として充実していると評価されています。今回の試合は、ワールドカップのグループリーグで対戦する可能性がある南アフリカ共和国を想定した「アフリカ勢対策の試金石」と位置づけられていて、スピードや強いフィジカルへの対応力を確認する意味があります。韓国は、コートジボワールとの通算対戦で1勝を挙げていて、2010年のロンドンでの強化試合以降、16年ぶりにイギリスで再び戦うことになります。