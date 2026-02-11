フィギュア男子のチャ・ジュンファン ショート６位でフリー進出

Photo : KBS News

フィギュアスケート男子の韓国のエース、チャ・ジュンファン選手が、ミラノ・コルティナオリンピックのショートプログラムでほぼ完璧な演技を披露し、韓国男子として初のオリンピックメダル獲得に挑みます。チャ選手は、大会5日目の10日に行われた男子ショートプログラムで大きなミスなく演技を終え、92.72点のシーズンベストを記録して6位となり、上位24人が進出するフリースケーティングへの進出を決めました。チャ選手は、複数の選手の得点を合算する団体戦でミスがあり、これを挽回するため前日夜遅くまで練習し、個人戦に臨んだということです。演技冒頭で4回転サルコーをきれいに成功させると、その後もトリプルルッツとトリプルループのコンビネーションジャンプやスピンで安定した演技を続けました。団体戦で課題となっていたトリプルアクセルも今回は完璧に決め、ステップシークエンスでは力強い表現で観客の拍手を引き出しました。演技終盤、膝をつく動作とともに音楽が終わると、会場から大きな歓声が上がりました。チャ選手は、「プログラムに集中し、楽しむことを最優先に考えた」と話しています。一方、アメリカのイリア・マリニン選手が1位、日本の鍵山優真選手が2位で、フリースケーティングに進出しました。チャ選手は、14日に行われるフリーで、韓国男子として初のオリンピックメダル獲得に挑みます。