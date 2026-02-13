スノーボード女子ハーフパイプ チェ・ガオンが金メダル

Photo : YONHAP News

ミラノ・コルティナ冬季オリンピック8日目の13日、韓国はスノーボード女子ハーフパイプで、チェ・ガオン選手が今大会初の金メダルを獲得しました。17歳のチェ選手は、イタリア北部リビーニョのスノーパークで行われた決勝で、最終得点90.25を記録し、優勝しました。チェ選手は1回目の滑走で着地に失敗し、10.00にとどまりました。2回目でも高難度の技に挑戦しましたが転倒し、得点を伸ばせませんでした。しかし、最後の3回目では5つのジャンプをすべて成功させ、90.25をマークしました。この得点で一気に首位に立ち、そのまま金メダルを決めました。韓国が雪上種目でオリンピックの金メダルを獲得するのは、これが初めてです。オリンピック3連覇を目指していたアメリカのクロエ・キム選手は88.00で2位となりました。3位は、日本の小野光希選手で、85.00でした。韓国はこれまで、2018年の平昌（ピョンチャン）大会でイ・サンホ選手が男子スノーボード・アルペンで銀メダルを獲得しました。今大会でも、男子スノーボード・アルペンのキム・サンギョム選手が銀メダル、女子スノーボード・ビッグエアのユ・スンウン選手が銅メダルを獲得しています。