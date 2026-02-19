社会 在韓米軍基地２か所で燃料流出相次ぐ 群山で４万リットル

先月発生した韓国駐留アメリカ軍基地での燃料流出事故の規模が、4万リットルを超えることが分かりました。



韓国駐留アメリカ軍によりますと、全羅北道（チョンラブクド）の群山（クンサン）空軍基地で先月26日、燃料タンクから1万1000ガロン、日本の単位でおよそ4万1600リットルの戦闘機用燃料が流出したということです。



群山基地はソウルから南へおよそ180キロに位置するアメリカ空軍基地です。



アメリカ空軍第8戦闘航空団は、事故直後に防除作業を行い、「住民の健康に直ちに危険はない」としています。原因は調査中です。



群山での事故から10日後の今月5日には、京畿道（キョンギド）の烏山（オサン）空軍基地でも燃料流出事故が発生し、これまでにおよそ870リットルを回収しました。



烏山基地はソウルから南へおよそ60キロに位置する別のアメリカ空軍基地です。



事故が相次いだことから、環境への影響がないか関心が高まっています。



韓国駐留アメリカ軍基地は、いわゆるSOFA＝韓国駐留アメリカ軍地位協定にもとづき、韓国政府が土地を提供し、アメリカ軍が使用権を持つ仕組みとなっています。