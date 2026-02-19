南東部の智異山で山火事 鎮圧率32％

Photo : YONHAP News

韓国南東部の慶尚南道（キョンサンナムド）咸陽（ハミャン）郡・智異山（チリサン）のふもとで、今月21日に始まった山火事は、現在も延焼が続いており、鎮圧率は32％にとどまっています。山林庁によりますと、23日午前5時時点で山火事の影響範囲はおよそ189ヘクタールで、鎮圧率は32％％となっています。当局は前日の22日から消火車両105台と人員603人を動員し、火の手が民家や主要施設へ及ぶのを防ぐことに全力を挙げました。しかし、現場は急斜面の地形であるうえ、一時は最大瞬間風速が秒速8.5メートルに達する強風が吹き、消火隊の接近に大きな困難が生じていて、消火活動は難航しています。近隣4つの村の住民164人は、隣接する地域の体育館に避難しました。現在までに確認された人的被害はありません。これに先立ち、山林庁は22日午後10時30分時点で「山火事対応第2段階」を発令したと明らかにしました。「山火事対応第2段階」は、被害推定面積が100ヘクタール以上、または平均風速が秒速11メートル以上の場合、もしくは鎮火までに48時間以上を要すると予想される場合に発令されます。当局は消火作業が完了後、出火の原因を調査する方針です。