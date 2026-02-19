韓中の主要科学技術での差がさらに拡大 二次電池でも後れ

Photo : YONHAP News

宇宙や情報通信技術など11のおもな科学技術分野で、韓国と中国の技術の差がこの2年でさらに広がったことがわかりました。中国は戦略技術に大規模な投資を続け、産業現場で韓国と直接競争する国であるだけに、韓国の技術力向上が急がれるとの指摘があがっています。科学技術情報通信部が科学技術諮問会議に報告した「2024年度の技術水準評価結果案」によりますと、世界最高の技術を持つアメリカを100％とした場合、韓国の技術水準は82.8％で、中国の86.8％より4.0ポイント低いということです。アメリカの水準に到達するまでの予想期間も、韓国は2.8年で、中国の2.1年より0.7年遅れています。2022年と比べると、アメリカとの差は3.2年から2.8年に縮んだのに対して、中国との差は0.2年から0.7年に広がりました。なかでも、2022年に韓国が1位だった二次電池分野では、2024年には、中国が1位に浮上し、韓国は中国より0.2年遅れていると分析されました。宇宙航空分野は、技術水準が59.3％で中国より5.1年遅れていて、量子分野は67.8％で4.3年、人工知能は80.6％で1.2年それぞれ遅れています。今回の評価は11分野136の中核技術を対象に、論文や特許の分析と専門家1180人の評価を総合して行われました。報告書は、技術サイクルの短縮と戦略技術の安全保障上の重要性を強調し、AI=人工知能が、量子、ロボット、先端バイオなどの競争力を左右する中核技術になると指摘しています。