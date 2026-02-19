米による「竹島の日」直前の韓日米訓練提案 韓国が難色

Photo : YONHAP News

アメリカ側が先月15日、韓日米空中訓練の実施を韓国に提案したものの、日本の島根県が独島（トクド）の領有権を主張して制定した今月22日の「竹島の日」の直前に当たることから、韓国側が難色を示し、別の時期や方式を提案していたことが明らかになりました。複数の韓国メディアが23日に報じたところによりますと、国防部は日程を前倒しして「竹島の日」と十分な間隔を置いて訓練を実施する案と、「竹島の日」以降に韓米両国のみで訓練を行う案をアメリカ側に提案したということです。韓国と訓練の日程を調整してきたアメリカは、今月5日、韓国側に「今回はアメリカが単独で訓練を行う」と通知したと伝えられています。その後、韓国駐留アメリカ軍は今月18日に韓半島西の海、西海（ソへ）上で単独訓練を実施しました。ただ、この訓練がアメリカ側が言及した単独訓練に当たるかどうかは確認されていません。また、アメリカは今月16日と18日に日本近海および東シナ海の空域で日本とともに共同訓練を実施しました。結果として、韓日米共同訓練が見送られた後、アメリカの単独訓練と韓国を除いた日米共同訓練が行われた形となりました。しかし、国防部は23日、「日米両国による訓練は、韓日米の安全保障協力の枠組みによる3か国共同訓練とは無関係だ」としたうえで、「安保協力は、3か国の緊密な連携をもとに安定的に実施していく予定だ」と明らかにしました。韓国政府は、韓日米共同訓練は半年に1回実施されることから、アメリカ側が当初提案した日程でなくとも、時期や方式を調整して今後、実施することができるとの立場を示しました。