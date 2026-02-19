韓国ダイソー「１枚100ウォン」の生理用品を発売へ

Photo : YONHAP News

韓国のダイソーは、製紙メーカーと提携し、「10枚入り1000ウォン」の生理用品を発売する計画を発表しました。李在明（イ・ジェミョン）大統領が生理用品の価格高騰を指摘して以降、製造・流通業界全体で中・低価格製品の販売を拡大する動きがみられるなか、ダイソーが価格競争力を全面に打ち出し、市場の開拓に乗り出した形です。ダイソーは24日、製紙メーカーのケックタンナラと提携し、「10枚入り1000ウォン」の生理用品を発売すると明らかにしました。この製品は全て国内で生産され、5月から全国の店舗やダイソーモールで販売される予定です。現在、ダイソーはケックタンナラの生理用品を中型・大型いずれも10個入り2000ウォン4個入り1000ウォンで販売しています。今回販売される製品は1枚当たり100ウォンで、既存の価格より最大で60％安い価格となります。ダイソー関係者は、「今後も均一価格政策を維持し、1000ウォンでお客様に豊かさを提供するという理念に基づいて、物価の安定と国民生活に実質的に貢献できるよう努めていく」と述べました。これに先立ち、李大統領は先月20日の国務会議で、生理用品価格が高いことを指摘し、「基本的な品質を備えた安価な生理用品を生産すべきだ」と述べ、委託生産して低所得層に無償で供給するための案を検討するよう指示していました。これを受け、国内の生理用品市場の大半を占める柳韓キンバリー、LGユニチャーム、ケックタンナラなどのメーカーは相次いで中・低価格製品の販売を拡大する方針を明らかにしています。