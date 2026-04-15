ソン・フンミン 北中米大会４強入りに貢献

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アメリカのメジャーリーグサッカー、ロサンゼルスFCのソン・フンミン選手が、北中米カリブ海の王者を決める大会でチームの準決勝進出に貢献しました。ことし開かれる北中米ワールドカップを前に、ソン・フンミン選手が、メキシコの高地環境を実際に経験した点でも意義があるととみられています。ロサンゼルスFCは15日、メキシコのプエブラで行われたクルス・アスルとの北中米カリブ海サッカー連盟チャンピオンズカップの準々決勝第2戦で、1対1で引き分けました。ロサンゼルスFCは、第1戦でソン・フンミン選手の決勝ゴールなどで3対0で勝利していて、2試合合計の得点で4対1として準決勝進出を決めました。ロサンゼルスFCは、これまでこの大会で2度準優勝していて、初優勝を目指して初優勝を目指します。ソン選手は15日の第2戦に、先発でフル出場しました。試合会場は、標高およそ2160メートルに位置し、北中米ワールドカップの開催地と似た高地環境とされています。韓国代表はワールドカップのグループリーグでメキシコの高地で試合を行う予定で、今回の出場は実戦適応の面でも注目されています。ただ、ロサンゼルスFCが守備重視の試合運びとなったため、ソン選手はシュートを記録することはありませんでした。今シーズンはリーグ戦とチャンピオンズカップを合わせて2ゴール11アシストを記録しています。