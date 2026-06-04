SKテレコム NTTなどとAI関連技術に投資するファンドを設立

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韓国の通信大手、SKテレコムは、日本のNTT、台湾の中華電信とともに、AI＝人工知能時代を支える次世代通信やインフラ関連技術を持つ企業に投資するため、5億ドル規模の共同ファンドを設立します。SKテレコムとNTTは10日、東京にあるNTT本社で記者会見を開き、シリコンバレーと東アジアを拠点とするファンドの運用会社を設立し、北米やアジア、ヨーロッパの有望なAI関連スタートアップ企業に投資する計画を明らかにしました。投資対象には、AIデータセンターのインフラやAI半導体、AIソフトウエア、医療・製造・金融分野のAIサービス、それに光通信技術関連企業など、AI時代を支える幅広い分野が含まれています。AIデータセンターの電力需要が急激に増加するなか、少ない電力で大量のデータを高速処理できる技術の重要性も高まっています。NTTが開発を進めてきた次世代通信基盤「IOWN（アイオン）」は、電気ではなく光を利用してデータを処理する技術を中核としていて、消費電力を抑えながら高速・大容量通信を可能にするのが特徴です。今回のファンドでは、こうした次世代通信やAIインフラに関連する技術を持つ企業への投資を進める方針です。日本政府も、IOWN技術はAI社会を支える次世代デジタルインフラの構築に欠かせないとして期待を示しています。また、サムスン電子やSKハイニックス、ソニーグループ、富士通、日本の主要銀行など20社あまりがファンドへの出資に関心を示していると伝えられていて、AIや次世代通信分野をめぐる企業間の連携がさらに広がるか注目されています。