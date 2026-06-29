半導体やAIを地方へ 政府が大規模な投資計画発表

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韓国政府は、半導体やAI＝人工知能関連産業への投資を地方へ広げ、地域の均衡ある発展につなげる大規模な投資計画を発表しました。李在明（イ・ジェミョン）大統領は29日、大統領府・青瓦台で国民向けの報告会を開き、「3大メガプロジェクト」と名付けた投資計画を発表しました。今回の計画の柱は、AIの頭脳となる半導体、AIの学習やサービスを支えるAIデータセンター、それにロボットや工場など実際の現場でAIを活用する「フィジカルAI」の3つの分野です。具体的には、南西部の全羅道（チョンラド）・光州（クァンジュ）など西南圏に、サムスン電子とSKハイニックスが合わせて800兆ウォンを投じ、メモリー半導体の生産工場4棟を建設する計画です。これにより、首都圏に次ぐ第2の半導体生産基地を造成する方針です。また、中部の忠清道（チュンチョンド）地域には392兆ウォンを投じ、HBM＝高帯域幅メモリーの生産や、半導体の後工程・パッケージング拠点を拡充します。一方、南東部の慶尚道（キョンサンド）地域では、AIデータセンターや、製造業にAIを取り入れるフィジカルAI産業を中心に、270兆ウォン規模の投資が進められる計画です。報告会には、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長や、SKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長も出席し、投資計画について説明しました。李大統領は、「韓国はいま新たな飛躍の転換点に立っている」と述べ、韓国型AIエコシステムの構築に向けて、官民の力を結集すると強調しました。また、地域の均衡ある発展を「韓国の生き残りをかけた戦略」と位置づけ、青瓦台に専任組織を設け、自ら進捗を管理していく考えを示しました。政府は、首都圏に集中する先端産業を地方へ分散させることで、新たな雇用の創出や人材育成につなげるとともに、半導体産業の好調を地方経済の活性化につなげたい考えです。