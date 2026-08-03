北韓 東海に短距離弾道ミサイル発射

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北韓は6日、韓半島東の海、東海（トンヘ）に向けて短距離弾道ミサイル1発を発射しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、6日午後5時ごろ、北韓東部の元山（ウォンサン）付近から東海に向けて発射された短距離弾道ミサイル1発を捉えたということです。北韓による弾道ミサイルの発射はことしに入って10回目で、ことし6月25日以来、42日ぶりです。合同参謀本部は、ミサイルの詳しい飛行距離や高度などについて、分析を進めているとしています。韓米の情報当局は、発射の初期段階から関連する動向を追跡し、情報を共有してきたほか、日本とも北韓の弾道ミサイルに関する情報を共有しました。北韓による今回の発射は、韓米合同軍事演習「ウルチ・フリーダムシールド」が近く行われることへの反発とみられています。大統領府の国家安保室は、北韓による弾道ミサイルの発射を受けて、国防部や合同参謀本部など、関係機関と緊急の安全保障状況点検会議を開きました。国家安保室は、「北韓による弾道ミサイルの発射は、国連安全保障理事会の決議に違反する挑発行為だ」として、直ちに中止するよう求めました。一方、北韓は、短距離弾道ミサイルを東海に向けて発射した翌日になっても、異例なことに国営メディアなどで発射について伝えていません。政府系シンクタンク、韓国国防研究院のユ・ジフン研究委員は、「北韓が試験の結果を内部で分析しているか、発射の成果を大々的に宣伝できるほどの確信を持てていない可能性がある」と指摘しています。