「韓国のヒロシマ」陜川で原爆犠牲者を追悼 被爆81年

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広島への原爆投下から81年となった6日、「韓国のヒロシマ」と呼ばれる慶尚南道（キョンサンナムド）陜川（ハプチョン）で、韓国人犠牲者を追悼する行事が開かれました。陜川原爆被害者福祉会館などで行われた二つの追悼行事には、被爆者や遺族、韓国政府関係者や日本の支援者、在韓日本大使館の関係者ら延べ700人あまりが出席しました。参列者は献花や焼香を行い、犠牲者を悼みました。金潤哲（キム・ユンチョル）陜川郡守は追悼のことばで、「81年前の悲惨な出来事を決して忘れず、平和と人権の大切さを改めて考える道しるべとしなければならない」と述べました。陜川からは、日本による植民地支配の時代、生活苦や強制動員などを背景に多くの住民が広島へ渡り、原爆の被害を受けました。このため、陜川は「韓国のヒロシマ」と呼ばれています。韓国原爆被害者協会の推計では、当時、被爆した韓国人およそ10万人のうち、79％が陜川の出身だということです。現在、韓国で登録されている生存被爆者1482人のうち、最も多い213人が陜川で暮らしています。式典に参加した韓国原爆被害者協会の李圭烈（イ・ギュヨル）会長は、原爆の惨状を次の世代に伝える追悼施設の整備や、被爆2世と3世への支援を求めました。しかし、被爆2世を支援対象に加える法改正はこれまで実現せず、第22代国会に提出された二つの法案も審議が進んでいません。