米大統領「出生地主義」制限する大統領令に署名

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アメリカのトランプ大統領は、アメリカで生まれた子どもに国籍を与える「出生地主義」を制限する新たな大統領令に署名しました。トランプ大統領は現地時間の6日、ホワイトハウスで署名式を行い、アメリカで生まれた子どもには両親の国籍にかかわらず、原則として国籍を与える「出生地主義」について、制限を設ける大統領令に署名しました。大統領令では、外国人が子どもにアメリカ国籍を取得させようと、出産だけを目的に、一時的な滞在資格で入国する行為を「出産ツーリズム」と位置付け、そうした行為を取り締まるとしています。トランプ大統領は去年1月、「出生地主義」を見直すとしてアメリカに不法に滞在、あるいは一時的に滞在している両親の間に生まれた子どもには国籍を与えないなどとする大統領令を出しましたが、連邦最高裁判所はことし6月、これを違憲だとする判断を示しています。トランプ大統領は、連邦最高裁判所の判断について、「非常に残念な決定で、非常に不当だ。だからわれわれは制度を調整する」と説明しました。また、「出産ツーリズム」の規模については「数十万人」と強調しました。ただ、妊婦がアメリカを訪れること自体が禁止されるわけではありません。留学や就職、駐在員としての勤務など、別の目的で合法的に滞在している間に出産する場合は、原則として制限の対象にはなりません。今回の措置によって、韓国人の妊婦に対するアメリカへの入国審査も、これまで以上に厳しくなる見通しです。観光ビザや電子渡航認証システム「ESTA」を利用する場合でも、出産が主な訪問目的だと判断されれば、入国を拒否される可能性があります。また、妊婦がグアムやサイパンなどのアメリカ領に出かけるマタニティ旅行、いわゆる「胎教旅行」にも影響が及ぶ可能性があります。