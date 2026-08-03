融資の信用が中・低レベルの人の返済延滞率 ４年ぶりの高水準

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融資の信用が下位50％にあたる人の返済の延滞率が、4年ぶりの高い水準となったことがわかりました。金融監督院によりますと、信用が中・低レベルの人の融資返済の延滞率は、ことし5月末の時点で2.32％となりました。これは、住宅ローンなどを含む家計向け融資全体の延滞率0.45％のおよそ5倍です。延滞している貸出金も1兆2047億ウォンと、2022年初めのおよそ2.35倍に増え、この4年間で最も高い水準となっています。融資の信用の中・低レベルの人は、十分な所得がない零細自営業者や中小企業の従業員、それに金融取引の履歴が短い社会人になったばかりの若者など、まじめに仕事をしているものの、大企業勤務者や専門職に就く人ほど所得は高くない人たちです。その数は、およそ1000万人になります。また、釜山（プサン）や慶尚南道（キョンサンナムド）、光州（クァンジュ）など、6つの地方銀行では、信用が中・低レベルの人の融資返済の延滞率が去年に比べて0.7ポイント上昇し、平均5％となりました。これは、貸し出し全体の延滞率の2倍を上回る水準です。地方経済の低迷によって、自営業者や中小企業の従業員などの返済能力が低下していることが影響しているとみられています。韓国銀行は先月、政策金利を2.75％に引き上げました。利上げは3年6か月ぶりです。これによって、経済的に弱い立場にある人たちの利払い負担が増し、延滞するリスクがさらに高まるのではないかという懸念が出ています。