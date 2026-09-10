イラン 韓国のホルムズ派兵検討に警告 外交部は各国と協議

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政府がホルムズ海峡への部隊派遣を検討していることについて、イラン側が強く反発するなか、外交部は、国際社会と緊密に連携していると明らかにしました。イラン政府の高官はレバノンメディアとのインタビューで、韓国がホルムズ海峡でイランに対抗する動きを見せた場合、「イランに対する直接的な軍事侵略であり、戦争への参加とみなす」と警告しました。これについて韓国外交部の関係者は6日、中東地域の平和と安定が一日も早く回復し、ホルムズ海峡で韓国の船舶を含むすべての船舶の自由な航行が確保されるよう、国際社会と緊密に意思疎通を図っていると説明しました。一方、アメリカ・ホワイトハウスの関係者は6日、アメリカの政府系メディア「ボイス・オブ・アメリカ」に対し、韓国は中東産原油の主要な輸入国の一つだとしたうえで、「韓国が中東地域に資源を投入することを依然として待っている」と述べました。ただ、韓国に求める資源の種類や規模については明らかにしませんでした。大統領府青瓦台は4日、ホルムズ海峡での実質的な貢献策を検討していて、軍事面での貢献も選択肢に含まれていると明らかにしていました。ただ、部隊を派遣するかどうかや、具体的にどのような形で貢献するかについては、まだ決まっていないとしています。