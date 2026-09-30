李大統領 ウクライナに公式謝罪を要求「拒否続ければ追加措置」

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李在明（イ・ジェミョン）大統領は、北韓軍の捕虜が韓国に移送された事実が公表されたことをめぐるウクライナとの対立について、ウクライナ側が公式な謝罪を拒否し続ける場合、追加の措置を取る考えを示しました。今回の問題をめぐっては、ロシアを支援するためウクライナでの戦闘に派遣され、捕虜となった北韓軍兵士2人が韓国に移送されたことを、ウクライナ側が公表しました。韓国政府は、移送の事実を公表しないことでウクライナ側と合意していたとしていますが、ウクライナ側はそのような合意はなかったとの立場を示していて、双方の説明が食い違っています。李大統領は2日、SNSへの投稿で、ウクライナ側が非公開とする合意を否定したことについて、「相手国の元首がうそをついたかのような状況を招いた」として強く批判しました。こうしたなか、李大統領は、ウクライナ大統領府の高官が最近、北韓軍をめぐって行った発言についても問題視しました。ウクライナ大統領府長官のキリロ・ブダノフ氏は最近、北韓軍がウクライナでの戦闘を通じて実戦経験を積んでいるとしたうえで、これは北韓地域での戦闘に備えるためだと主張しました。これについて李大統領は、ウクライナ側が南北間の軍事衝突が差し迫っているかのような主張をしているとして、強い遺憾の意を示し、合意があったことを認めたうえで、公に謝罪するよう求めました。