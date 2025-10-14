Глава ТПП РК посетил Китай

Photo : YONHAP News

Председатель Торгово-промышленной палаты РК, председатель совета директоров SK Group Чхве Тхэ Вон посетил Китай, чтобы обсудить вопросы, касающееся проведения делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдёт с 28 по 31 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, перед основным саммитом АТЭС. В период с 10 по 12 октября Чхве Тхэ Вон побывал в Пекине и Шанхае. Он встретился с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном, председателем Китайского комитета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинем и представителями деловых кругов страны. В ходе переговоров основное внимание уделялось текущему состоянию двустороннего экономического сотрудничества и путям расширения обменов между компаниями двух стран. Чхве Тхэ Вон встретился также с мэром Шанхая Чэнь Цзинином и принял участие в заседании Международного консультативного совета бизнес-лидеров при мэре Шанхая.