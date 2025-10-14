РК призывает ЕС решить проблему пошлин на сталь

Photo : YONHAP News

Правительство РК призвало Евросоюз найти взаимоприемлемое решение проблемы импортных пошлин на сталь. На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о введении жёстких протекционистских мер по ограничению импорта стали в Евросоюз для защиты собственной промышленности. В частности, импортные квоты сокращены наполовину, а импортные пошлины повышены с 25% до 50%. В ходе встречи с Европейским комиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу выразил обеспокоенность тем, что предлагаемая ЕС система тарифных квот создаст большую неопределённость для южнокорейских экспортёров стали. Встреча состоялась 10 октября в Гкеберхе (ЮАР) в рамках совещания министров торговли и инвестиций «Большой двадцатки». Ё Хан Гу отметил, что РК разделяет ценности многосторонней системы свободной торговли и тесно сотрудничает с ЕС в решении проблемы избыточных мощностей по производству стали. При этом важно, чтобы новые меры не подрывали свободную и справедливую торговлю между РК и ЕС. Стороны договорились продолжить тесное обсуждение проблемы.