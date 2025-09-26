Photo : YONHAP News

13 октября в РК началась парламентская инспекция государственных учреждений, которая продлится по 6 ноября. В течение 25 дней 17 постоянных парламентских комитетов проверят работу 834 учреждений. Правящая Демократическая партия Тобуро пообещала «искоренить остатки попытки государственного переворота», а оппозиционная партия – «осудить администрацию Ли Чжэ Мёна за неэффективную работу». В первый день инспекции комитет по законодательству и судебной системе проводит проверку работы Верховного суда, а комитет по иностранным делам и воссоединению – министерства иностранных дел. У депутатов от оппозиции накопилось много вопросов относительно тарифных переговоров с США и инцидента с задержанием в штате Джорджия южнокорейских рабочих. Они называют это «дипломатической катастрофой», в то время как правящая Демократическая партия Тобуро считает, что оппозиция препятствует работе правительства. Комитет по вопросам обороны обсуждает инциденты с хакерами в трёх крупных телекоммуникационных компаниях, а также передачу Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Комитет по сухопутным территориям, строительству и транспорту обсуждает несчастные случаи на производстве и план расширения жилищного строительства.