Ли Чжэ Мён: Необходима политика поддержки культуры

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал разработать комплексную политику для поддержки индустрии культуры посредством, налоговых льгот и реформ нормативно-правового регулирования, адаптированных к различным типам контента. Выступая 13 октября перед своими старшими секретарями, глава государства отметил всемирную популярность корейской культуры, охватывающей К-РОР, сериалы, фильмы, косметику и кулинарию. Он отметил, что динамично развивающаяся демократия РК также привлекла международное внимание. «Статус и привлекательность страны возросли благодаря популярности К-культуры»,- отметил Ли Чжэ Мён, «Мы стоим на пороге превращения РК в культурную державу»,- добавил он. Президент поручил своим старшим секретарям разработать комплексные меры поддержки культурного сектора и изучить пути создания синергии между смежными отраслями. Он подчеркнул необходимость укрепления социальной защиты деятелей искусств и создателей контента, назвав их «хребтом» индустрии.