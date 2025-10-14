В Токио проходит экономический диалог РК-США-Япония

Photo : KBS News

Руководители ведущих южнокорейских компаний принимают участие в экономическом диалоге РК-США-Япония (TED), который проходит в Токио 14-15 октября. Участники встречи обсуждают пути взаимного экономического развития и преодоления комплексного кризиса. Это третье по счёту подобное мероприятие. По данным деловых кругов, в нём принимают участие председатель Hyundai Motor Чон Ый Сон, председатель группы Hyosung Чо Хён Чжун, президент Hanwha Ocean Чон Ин Соп и вице-председатель LG Chem Син Хак Чхоль. Председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён пока не сообщал о своём участии в мероприятии. В прошлом году он не присутствовал на форуме. TED — это политико-экономический форум, на котором ведущие политики и бизнес-лидеры из трёх стран — РК, США и Японии — обсуждают пути укрепления демократии, экономическое развитие и национальную безопасность. Hyundai Motor выступает спонсором диалога второй год подряд.