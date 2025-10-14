Производители электроники озабочены действиями Китая

Photo : YONHAP News

Сообщения о том, что Китай намерен ввести экспортный контроль за литий-ионными аккумуляторами и искусственными алмазами вслед за аналогичными мерами в отношении редкоземельных металлов, вызвали тревогу среди южнокорейских производителей электроники. Считается, что действия Пекина направлены, в первую очередь, против США. Однако эксперты предупреждают, что избежать их последствий для электронной промышленности РК будет трудно из-за высокой зависимости от поставок ключевых материалов из Китая. Литий-ионные аккумуляторы являются основным источником энергии, применяемым в смартфонах, ноутбуках, электромобилях, электроинструментах, медицинском оборудовании и системах хранения возобновляемой энергии. Ранее Китай включил в перечень экспортного контроля редкоземельные металлы, катодные и анодные материалы из искусственного графита. Крупнейшие южнокорейские производители аккумуляторов LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On, а также компании-поставщики материалов имеют предприятия в Китае, что может привести к задержкам при получении разрешений и сбоям в логистике.