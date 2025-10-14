Пхеньян стремится привлечь иностранных туристов

Photo : YONHAP News

Северокорейские власти прилагают усилия к привлечению иностранных туристов с целью оживления экономики. Об этом пишет 13 октября газета «Чосон синбо», печатный орган Чочхонрён, просеверокорейской организации корейцев, проживающих в Японии. В частности, район горы Пэктусан превращается в туристический центр, подобный прибрежной зоне Вонсан–Кальма, курортному району Яндок с горячими источниками и горнолыжному курорту Масикрён в провинции Канвондо. В частности, в июне открылась после реконструкции гостиница «Пэгэбон», расположенная у подножия горы Пэктусан в городе Самчжиёне провинции Янгандо. Кроме того, недавно завершилась реконструкция гостиницы «Пхеньян» в центре северокорейской столицы. В прошлом году в ней открылся панорамный ресторан с видом на реку Тэдонган. Иностранный туризм является для северокорейских властей легальным источником валюты, поскольку он не подпадает под международные санкции.