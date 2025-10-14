Президент США встретится с председателем КНР

Photo : YONHAP News

Несмотря на обострение американо-китайских отношений из-за торговых разногласий, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в конце октября в РК. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил 13 октября в интервью телеканалу Fox Business. По словам министра, в минувшие выходные состоялись активные контакты между представителями двух стран, и диалог между рабочими группами двух стран продолжается на этой неделе. Бессент также сообщил, что дополнительные тарифы в отношении Китая не вступят в силу до 1 ноября, что, как отмечают наблюдатели, может означать возможность изменения ситуации в зависимости от итогов переговоров. Комментируя решение Китая об установлении экспортного контроля над экспортом редкоземельных металлов, министр назвал его «мощным ударом по цепочкам поставок свободного мира». Если Китай не пересмотрит своё решение, у США есть значительные рычаги давления, которые могут быть более жёсткими, чем меры Пекина,- отметил Скотт Бессент.