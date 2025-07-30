Граждане РК, похищенные в Камбодже, должны быть возвращены

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал соответствующие правительственные ведомства использовать все имеющиеся ресурсы для оказания помощи гражданам страны, похищенным в Камбодже. Выступая 14 октября на заседании кабинета министров, глава государства отметил рост числа случаев похищений южнокорейцев, вызванных мошенничеством с трудоустройством. Он напомнил также о смерти в Камбодже южнокорейского студента. Ли Чжэ Мён призвал правительство ускорить установление регулярного канала связи между правоохранительными органами двух стран. Все граждане Кореи, похищенные в Камбодже, должны быть найдены и возвращены домой,- добавил он. Для предотвращения инцидентов с похищениями президент подчеркнул необходимость незамедлительного ужесточения ограничений на поездки в районы с высоким уровнем преступности. Он призвал правительство обеспечить достаточное кадровое и материальное обеспечение посольств, чтобы они могли оказывать своевременную помощь соотечественникам. Согласно официальным данным, число преступлений против южнокорейцев в Камбодже постоянно растёт: в 2022 году был 81 случай, в 2023 году - 134, в прошлом году - 348. В первой половине этого года их число составило 303.