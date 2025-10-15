Президент РК призывает решить проблему неравенства

Photo : YONHAP News

Хотя общие экономические показатели РК выглядят стабильными, подавляющее большинство людей испытывают трудности из-за растущего неравенства между слоями общества. Несмотря на то, что валовой внутренний продукт (ВВП) перешёл от отрицательного роста в первом квартале к положительному в третьем квартале, повседневная жизнь по-прежнему остаётся сложной. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 14 октября на встрече с владельцами малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями, в которой приняли участие 110 человек. Он назвал нетерпимой ситуацию, когда из-за трудной жизни люди чувствуют себя обездоленными. Правительство должно устранить эти недостатки и вернуть людям надежду,- заявил глава государства. Комментируя рост долгов домохозяйств и малого бизнеса, он напомнил, что многие развитые страны списывают невыплаченные долги, чтобы дать толчок новому росту, однако «в Корее долги преследуют людей до самой смерти». Президент отметил, что уровень самозанятости остаётся высоким, а доходы многих людей ниже минимальной заработной платы. Он призвал к практическим решениям для усиления поддержки малого бизнеса.