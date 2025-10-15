Главы провинций РК и Китая встретятся в Сеуле

С 28 по 30 октября в Сеуле состоится Третье совещание глав провинций РК и Китая. Его проведут Ассоциация губернаторов провинций РК и Китайская ассоциация дружбы с зарубежными странами. Совещание пройдёт в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а его темой станет «Совместное развитие местных органов власти Кореи и Китая и продвижение практического сотрудничества». Участники мероприятия обсудят вопросы сотрудничества в сферах высоких технологий и меры по активизации обменов. Южнокорейскую делегацию возглавит мэр Инчхона Ю Чжон Бок, который является председателем Ассоциации губернаторов провинций, а китайскую - председатель Ассоциации дружбы с зарубежными странами Ян Ваньмин. Первое совещание губернаторов провинций двух стран состоялось в Инчхоне в 2016 году, а второе проходило в Пекине в 2018 году.