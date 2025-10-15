Возобновились поиски останков погибших

Photo : YONHAP News

15 октября южнокорейские военные возобновили поиски останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950–1953 годов. Раскопки ведутся на участке Демилитаризованной зоны в районе высоты Пэкмагочжи в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. 19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривало совместные поиски останков погибших солдат. Начиная с 2019 года, южнокорейская сторона проводит раскопки самостоятельно, поскольку Север не отвечает на призывы к совместной реализации договорённостей. Первоначально поиски останков велись в районе высоты Хвасальмори, а затем продолжились у находящейся поблизости высоты Пэкмагочжи. С ноября 2022 года работы были приостановлены из-за проблем с безопасностью, вызванных ухудшением межкорейских отношений. С апреля 2019 по июнь 2021 года в районе высоты Хвасальмори обнаружены 101.816 фрагментов костей, принадлежащих 424 солдатам, а в районе Пэкмагочжи с сентября 2021 по ноябрь 2022 года - 15.670 фрагментов, принадлежащих 67 солдатам.