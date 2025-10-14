Правительственная делегация РК отправилась в Камбоджу

Photo : YONHAP News

Правительственная делегация РК во главе с заместителем министра иностранных дел Ким Чжин А отправилась 15 октября в Камбоджу. В её составе представители внешнеполитического ведомства, полиции и национальной службы разведки. Южнокорейские представители намерены вместе с представителями правительства Камбоджи расследовать преступления, связанные с мошенническим трудоустройством, торговлей людьми, незаконными задержаниями и даже убийствами южнокорейцев. Делегация надеется на содействие властей Камбоджи в возвращении всех граждан РК на родину. Данная проблема стала одним из главных приоритетов для Сеула, который сталкивается с растущей общественной критикой за игнорирование ситуации, когда жители страны становятся жертвами насильственных преступлений, выходящих из-под контроля. 63 южнокорейца были задержаны в ходе операции по борьбе с мошенничеством в сфере трудоустройства в Камбодже. Сеул намерен обеспечить их возвращение домой, чтобы привлечь их к ответственности за предполагаемую причастность к незаконной деятельности. Около 80 граждан РК, связанных с мошенничеством в сфере трудоустройства в Камбодже, остаются пропавшими без вести.