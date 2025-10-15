В рамках выставки вооружений ADEX пройдёт авиашоу

Photo : YONHAP News

Военно-воздушные силы РК проведут авиашоу и ряд мероприятий для общественности и специалистов в области аэрокосмической техники в рамках международной выставки аэрокосмической и оборонной техники (ADEX). Выставка будет проходить с 17 по 24 октября на авиабазе в Соннаме провинции Канвондо. С 17 по 19 октября выставка будет открыта для всех желающих, а с 20 по 24 октября только для специалистов. В программе авиашоу демонстрационные полёты основных истребителей ВВС, таких как разрабатываемые F-35A и KF-21, а также выступление пилотажной группы Black Eagles. На лётном поле будут представлены истребители F-35A, F-15K, KF-16, KF-21, транспортные и учебные самолёты, вертолёты, авиационное вооружение и средства противовоздушной обороны. ADEX, проведённая впервые в 1996 году как Сеульский авиасалон и расширенная в 2009 году за счёт включения систем наземной обороны, является крупнейшей в РК выставкой аэрокосмической и оборонной промышленности. Её цель - стимулировать экспорт отечественной оборонной продукции и содействовать обмену технологиями с мировыми производителями.