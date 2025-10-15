Прямые иностранные инвестиции РК сократились

Photo : YONHAP News

Как сообщили 15 октября в министерстве промышленности и торговли, накопленная сумма прямых иностранных инвестиций в РК за период с января по сентябрь текущего года составила 20 млрд 650 млн долларов. Это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором, повлиявшим на снижение прямых иностранных инвестиций, считается нестабильность внутриполитической ситуации в первой половине года и продолжающаяся неопределённость торговой политики США. Кроме того, присутствовал фактор негативного базового эффекта, связанный с тем, что накопленная сумма прямых иностранных инвестиций 9 месяцев прошлого года достигла рекордного максимума в 25 млрд 180 млн долларов. Прямые инвестиции из США увеличились на 58,9% за счёт притока средств в химическую промышленность, розничную торговлю и сектор информационных технологий. Одновременно инвестиции из Евросоюза сократились на 36,6%, из Японии на 22,8%, а из Китая на 36,9%.