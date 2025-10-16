Президент РК встретился с кронпринцессой Швеции

Photo : YONHAP News

15 октября президент РК Ли Чжэ Мён встретился с кронпринцессой Швеции Викторией, старшей дочерью короля Карла XVI Густава. В ходе беседы южнокорейский лидер отметил, что он стремится развивать дружеские отношения между двумя странами в широком спектре областей, включая передовые технологии и возобновляемые источники энергии. Он высоко оценил вклад Швеции в дело мира на Корейском полуострове и выразил надежду на то, что две страны продолжат совместную работу по укреплению мира и стабильности в регионе. В ходе беседы Ли Чжэ Мён сообщил о своей привязанности к шведской поп-группе ABBA, а также вспомнил Нобелевскую премию по литературе 2024 года, присуждённую Шведской академией южнокорейской писательнице Хан Ган. Кронпринцесса Виктория отметила, что её визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Это первый за десять лет визит в РК наследницы шведского престола.