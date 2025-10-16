РК и Казахстан активизируют экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

15 октября министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым. Обсуждались пути укрепления двустороннего экономического сотрудничества в различных областях, включая обрабатывающую промышленность, промышленное строительство и нормализацию цепочек поставок критически важных минералов. Участники переговоров выразили озабоченность растущей неопределённостью в мировой торговле. Ким Чжон Гван предложил расширить сотрудничество в производственном секторе, одновременно решая проблемы, с которыми сталкиваются южнокорейские компании, работающие в Казахстане. Это, в частности, перебои с логистикой у автопроизводителя Kia и распространение контрафактной южнокорейской бытовой техники. РК может предложить Казахстану передовые технологии и экспертные знания в области искусственного интеллекта и будущей мобильности для поддержки плана Казахстана по превращению в международный хаб, соединяющий Азию и Европу,- отметил Ким Чжон Гван.