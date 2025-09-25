Представители РК отправились в США на переговоры по тарифам

Photo : YONHAP News

16 октября министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван и начальник управления по политическим вопросам администрации президента Ким Ён Бом отправились с визитом в США. Они предпримут усилия для скорейшего завершения переговоров по тарифам. В ходе встречи с журналистами в международном аэропорту Инчхон Ким Ён Бом заявил, что он «позитивно» относится к перспективе дальнейших переговоров. Он выразил уверенность в их скорейшем завершении, поскольку Вашингтон находится в «тесном контакте» по этому вопросу с Сеулом. Сторонам предстоит договориться о деталях южнокорейских инвестиций в США в размере 350 млрд долларов в обмен на снижение пошлин на товары из РК. Южнокорейская сторона предложила, чтобы основная часть инвестиций была предоставлена в форме кредитных гарантий и займов, а выбор направлений инвестиций осуществлялся на основе «коммерческой рациональности». Министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван, который встретится с министром торговли США Говардом Лютником, заявил, что Сеул и Вашингтон «смягчили разногласия» по вопросам финансового рынка.