Ли Чжэ Мён: Отмена излишних ограничений поможет экономике

Photo : YONHAP News

Правительство приложит усилия для отмены ненужных ограничений и будет играть более активную роль в урегулировании конфликтов для оживления деловой активности и поддержки восстановления экономики. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 16 октября на межведомственном совещании, посвящённом реформам регулирования в сферах биотехнологий, возобновляемых источников энергии и культуры. «Для того, чтобы оживить экономику, мы должны активизировать деловую активность. Рационализация регулирования – это ключевая задача»,- отметил глава государства. «Наша важнейшая задача - восстановить рост, чтобы справедливо распределить новые возможности и снизить экономическую поляризацию»,- добавил он. Правительство должно выступать посредником между заинтересованными сторонами и обеспечивать баланс между дерегулированием и мерами безопасности. «Вместо того, чтобы просто вводить правила для предотвращения конфликтов интересов, важно умело улаживать разногласия. Это истинная роль правительства»,- особо подчеркнул Ли Чжэ Мён.