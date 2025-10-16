РК на втором месте в мире по «силе паспорта»

Photo : YONHAP News

В 2025 году РК заняла второе место среди 199 стран в международном индексе паспортов по количеству стран, которые можно посетить без визы или оформив визу на границе. Южнокорейцы могут посетить без визы 190 стран. Данный индекс регулярно составляет британская консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта. На первом месте Сингапур, чьи граждане могут посетить без визы 193 страны. На третьем месте Япония с безвизовым въездом в 189 стран. Северная Корея заняла сотое место (38 стран). Ирак – на 104-м (29 стран), Сирия – на 105-м (26 стран), Афганистан на 106-м месте (24 страны). США впервые за 20 лет публикации индекса выпали из первой десятки, заняв 12-е место (180 стран). Ослабление влияния паспорта США связано с недавними ограничениями на поездки американских граждан, введёнными несколькими странами. Это, в частности, Бразилия, Канада, Австралия и Вьетнам.