Рейтинг президента Ли Чжэ Мёна 56%

Photo : YONHAP News

Политику действующего президента РК Ли Чжэ Мёна поддерживают 56% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 13 по 15 октября среди тысячи взрослых южнокорейцев совместно агентствами Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research. 35% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка понизилась на 1%, а отрицательная повысилась на 1% по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого две недели назад. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 39% опрошенных, что на 2% меньше, чем две недели назад. Число сторонников оппозиционной партии Сила народа увеличилось на 1%, составив 23%. Рейтинг Партии новых реформ 4%, Партии инноваций Отечество — 3%, Прогрессивной партии - 1%. 29% опрошенных не определились с ответом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.