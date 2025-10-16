Главы КНР и США могут посетить РК с визитами в ходе саммита АТЭС

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут посетить РК с государственными визитами в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в конце октября. Об этом сообщили 16 октября дипломатические источники. Сеул ведёт переговоры с Вашингтоном и Пекином о подготовке поездок двух лидеров и уточняет детали визита, сообщили источники. Государственный визит — это высшая форма дипломатической поездки главы иностранного государства, в ходе которой принимающая сторона соблюдает протокол, включая торжественную встречу с воинскими почестями и государственный банкет. Учитывая, что главы государств посетят не Сеул, а Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, город-организатор саммита АТЭС, протокол может быть упрощён, учитывая совпадение графиков с многосторонним мероприятием, сообщили источники. Ожидается, что двухдневная поездка Трампа начнётся 29 октября, а визит Си Цзиньпина ожидается 30 октября. Саммит АТЭС запланирован на 31 октября — 1 ноября. РК находится в тесном контакте с лидерами стран-участниц саммита АТЭС относительно формата и графика возможных двусторонних встреч,- сообщают источники.