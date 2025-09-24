Рост занятости в РК в сентябре 312 тыс. человек

Photo : YONHAP News

Как сообщили 17 октября в национальном управлении данными, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 29,5 млн человек, что на 312 тысяч человек больше, чем год назад. Это самый большой прирост с февраля прошлого года. Количество рабочих мест в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 304 тысячи, искусства, спорта и отдыха – на 75 тысяч, образования – на 56 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе – на 26 тысяч, в оптовой и розничной торговле – на 28 тысяч Одновременно занятость в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве сократилась на 146 тысяч, в строительстве - на 84 тысячи, а в обрабатывающей промышленности – на 61 тысячу человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 70,4%, увеличившись за год на 0,5%. При этом уровень занятости среди молодёжи в возрасте 15–29 лет снизился на 0,7%, составив 45,1%. Уровень безработицы не изменился по сравнению с прошлым годом, составляя 2,1% трудоспособного населения.